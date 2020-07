Coronavirus, indice Rt in Molise pari a zero

I dati del monitoraggio sono riferiti al periodo 13 – 19 luglio 2020, prima dello scoppio del cluster venezuelano

L’indice Rt — che misura il tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure decise per contenere la malattia, in Molise era sceso a zero. I dati notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità sono riferiti al periodo 13 – 19 luglio 2020, prima dello scoppio del cluster venezuelano. Di seguito, i dati fondamentali delle diverse Regioni e Province autonome: Abruzzo: 0.5; Basilicata: Rt 0.06; Calabria: Rt 0; Campania: Rt 0.8; Emilia Romagna: Rt 1.14; Friuli-Venezia Giulia: Rt 0.71; Lazio: Rt 1.04; Liguria: Rt 1.06; Lombardia: Rt 1; Marche: Rt 0.62; Molise: Rt 0; Piemonte: Rt 1.07; Bolzano: Rt 0.57; Trento: Rt 0.38; Puglia: Rt 0; Umbria: Rt 0.3; Sardegna: Rt 0.32; Sicilia: Rt 0.88; Toscana: Rt 0.99; Valle d’Aosta: Rt 0.1; Veneto: Rt 1.18.