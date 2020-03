Coronavirus, incontro tra il Questore e le associazioni di categoria

Un incontro tra il Questore Conticchio e le associazioni di categoria per definire le strategie da adottare nell’emergenza Coronavirus. «In considerazione delle misure adottate nel DCPM 4 marzo 2020, si è concluso in serata l’incontro urgente che il Questore di Campobasso, Dott. Giancarlo Conticchio ha ritenuto di dover avere con le associazioni di categoria circa lo svolgimento di manifestazioni, eventi e spettacoli di cui all’articolo 1 lettera b) del provvedimento. Ringraziando il Questore Conticchio circa le modalità e gli approfondimenti relativi al DCPM, volti al contenimento ed alle gestione dell’emergenza epidemiologica del virus CoVid19, Confcommercio Molise (ricordando il rispetto delle distanze di sicurezza), ha realizzato una locandina contenente tutte le indicazioni da adottare in materia igienico-sanitaria (la cui diffusione è raccomandata anche dal Governo con l’apposito Decreto), utili a prevenire o arginare il rischio di contagi e che può essere affisso in luogo ben visibile all’interno di negozi, bar, ristoranti, palestre e altri luoghi pubblici. Confcommercio Molise ha invitato nelle ultime ore i suoi associati ad esporla all’interno delle proprie attività, scaricandola direttamente dal sito internet www.confcommerciomolise.it o ritirandola presso le sedi confederali di Campobasso (C.da Colle delle Api – Z.I.), Isernia (Via XXIV Maggio, 331) e a Termoli (Via Cile,1)».