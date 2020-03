Coronavirus, in nottata paziente positivo da Venafro al Cardarelli

Venafro. Intervento urgente del 118 nella tarda serata di ieri, quando è stato chiamato nella zona del venafrano dalla famiglia di un uomo di mezza età che accusava i sintomi di una malattia da raffreddamento. Ma i dubbi sulla reale causa del malore hanno subito insospettito i sanitari del 118 di Venafro e il tampone successivamente effettuato nell’area Covid del Pronto Soccorso di Isernia ha confermato un esito purtroppo positivo. Per questo subito dopo il paziente è stato velocemente trasferito al Reparto Infettivi del Cardarelli di Campobasso dove attualmente si trova ricoverato in condizioni non preoccupanti.