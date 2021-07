Coronavirus, in Molise variante Delta al 100%

In Italia la variante Delta è diventata ormai prevalente (al 20 luglio 94,8%). In Molise (e in altre 7 regioni: Basilicata, Liguria, Alto Adige, Toscana, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta) la variante Delta rappresenta il 100% dei casi. In Veneto siamo al 97,2, in Piemonte al 96,4, in Lombardia al 95,3%, nel Lazio al 94,7%, in Emilia Romagna al 92,9, in Campania al 92,8%. Sotto quota 90% solo Puglia (80%), Abruzzo 85,7% e Calabria 83,3 per cento. Nello specifico in Molise, su 15 casi analizzati, tutti hanno fatto riscontrare la presenza della variante Delta. L’indagine in Italia segnala anche pur se estremamente contenuto, l’aumento della variante Beta (B.1.351)» o ’sudafricana’ di Sars-CoV-2, «maggiormente caratterizzata da una parziale immuno-evasione» e quindi dal pericolo di ’bucare’ i vaccini (in Molise, emerge dal report, non è emerso nessun caso di sudafricana).In Italia è diminuita drasticamente anche la prevalenza della variante Gamma (P.1) o “brasiliana” (indagine condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme a Regioni e Fondazione Bruno Kessler).