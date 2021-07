Coronavirus in Molise: tre nuovi positivi e 3 guariti. Zero ricoveri

Tre nuovi positivi e tre guariti. Dati che emergono in evidenza dal Bollettino Covid dell’Asrem di oggi sabato 3 luglio che da giorni, per fortuna, non fa registrare nuovi ricoveri. Su 440 temponi refertati, un numero considerevole, i positivi al Coronavirus sono: 1 a Campobasso; 1 a Isernia e 1 a Montenero di Bisaccia. Mentre le persone che si sono negativizzate sono 1 a Campobasso; 1 Montenero di Bisaccia e 1 a Tavenna. Dati e numeri incoraggianti grazie anche alla pressante campagna vaccinale che in Molise prosegue a spron battuto. Attualmente ci sono tre persone ricoverate in Malattie Infettive al Cardarelli (2 della provincia di Campobasso e una della provincia di Isernia). Il numero delle persone attualmente ancora positive in Molise sono 65.