Coronavirus in Molise, Scafarto (Asrem): «Pronti ad eventuali emergenze, aspettiamo il picco dell’influenza»

E’ stata istituita anche in Molise la task force per fronteggiare l’eventualità di un’emergenza da Coronavirus . «Stiamo seguendo le indicazioni del ministero – ha detto ai nostri microfoni il commissario straordinario Asrem Virginia Scafarto – abbiamo allertato i nostri servizi e inviato alle unità operative il protocollo da seguire. Il reparto di malattie infettive del Cardarelli è operativo, ci sono le stanze per l’isolamento, ma ovviamente ci saranno i ricoveri esclusivamente di pazienti con fasi conclamate. Devono esserci i sintomi, accompagnati dal fatto che la persona deve essere stata in Cina negli ultimi 14 giorni. I pronto soccorso sanno cosa fare, così come i reparti. Stiamo attendendo anche il picco dell’influenza ordinaria che è attesa per la prima parte di febbraio.

