Coronavirus, in Molise contagi in crescita: sale anche il tasso di positività

Cresce anche il numero dei ricoveri: in una settimana i pazienti passano da 10 a 13

Coronavirus: la curva dei contagi in regione continua a salire. Nella settimana appena trascorsa sono stati 187 i nuovi positivi al Covid (159 nei 7 giorni precedenti).

In crescita anche il tasso di positività, passato dal 3,9% passa al 4,6% (4.019 tamponi processati). Tasso di positività che resta al di sopra della media nazionale.

Gli attualmente positivi passano da 342 a 448. Cresce anche il numero dei ricoveri: in una settimana i pazienti al Cardarelli di Campobasso passano da 10 a 13.

In Terapia intensiva dove resta ricoverato un solo paziente (della provincia di Isernia).

Negli ultimi sette giorni si è registrato un solo decesso, sono complessivamente 504 le vittime in regione dall’inizio della pandemia mentre sono (al 29 novembre) 2.584 i soggetti in isolamento.