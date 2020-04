Coronavirus: in Molise 99 Comuni su 136 sono “virus-free”

Finora in regione si registrano 257 positivi al Covid-19 e 15 decessi

La mappa dei contagi nella regione Molise si presenta a macchia di leopardo. Secondo i dati di ieri (domenica 12 aprile) forniti da Regione e Azienda sanitaria regionale, in 99 Comuni su 136 il Coronavirus non ha trovato terreno fertile (NELLA FOTO IN BASSO I COMUNI CON POSITIVI). Molti paesi hanno una popolazione al di sotto dei 3 mila abitanti, altri sono poco più grandi di un affollato condominio di una città metropolitana. È l’altra faccia della più giovane regione d’Italia che ha circa 300 mila residenti e protagonista in passato di una marcata emigrazione verso il nord Italia, l’Europa o Oltreoceano. Dall’inizio dell’emergenza e soprattutto dopo il primo Dpcm dell’8 marzo, si è temuta l’ondata di ritorno di studenti e lavoratori. E così è stato. In ogni caso stando ai dati sul totale contagiati-tasso letalità, il Molise conta finora 257 persone positive al Coronavirus e 15 decessi.