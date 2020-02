Coronavirus, in Molise 65 persone in quarantena e 98 sotto sorveglianza: 6 i tamponi, tutti negativi

Durante il consiglio regionale di questo pomeriggio, venerdì 28 febbraio, il presidente della Regione Molise Donato Toma ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. Situazione che – è stato ribadito – non è d’emergenza ma sotto controllo e costantemente in evoluzione. Ad oggi sono 98 le persone sotto sorveglianza sanitaria che arrivano dalle Regioni interessate da casi di Coronavirus. 65, invece, quelli in isolamento perché arrivano dalle cosiddette zone rosse: si sta accertando spostamenti e contatti avuti e sono sotto controllo sanitario tramite i medici di base. Saranno in quarantena per due settimane e controllate dal personale sanitario. In quarantena anche i 190 allievi della Polizia giunti, come noto, nei giorni scorsi da Piacenza. Il direttore è stato diffidato dalla commissaria Asrem a concedere i permessi. Nessuno presenta sintomi e non hanno avuto contatti con persone a rischio. Sei i tamponi eseguiti, tutti al Cardarelli, sino a questo momento, tutti risultati negativi.