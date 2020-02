Coronavirus, in alcuni istituti del Molise annullate le gite scolastiche

I casi accertati in Lombardia nelle scorse ore, i sospetti su nuovi potenziali casi anche in altre regioni stanno alimentando la paura per il diffondersi del Coronavirus.

Per questo sembra che diverse scuole del Molise abbiamo già annullato le gite scolastiche primaverili. Del resto, in queste ore presidi, docenti e genitori sono in apprensione per l’evolversi della situazione. Non è escluso, tra l’altro, che in merito ci possano essere delle novità da parte del Ministero della Salute e delle autorità competenti.

Proprio nella tarda mattinata odierna è arrivata la notizia relativa alla seconda vittima italiana del Coronavirus: si tratta di una donna anziana residente a Casalpusterlengo, secondo quanto si apprende da fonti qualificate della cittadina del Lodigiano. Secondo quanto si apprende, la signora, ultrasettantenne, era debilitata da una polmonite e sarebbe stata in attesa dei risultati degli esami a cui era stata sottoposta.