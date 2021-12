Coronavirus, impennata di contagi in regione: 211 casi (63 a Termoli e 36 a Campobasso) e un nuovo ricovero in ospedale

1422 i tamponi effettuati. 7 le persone guarite. Al Cardarelli 21 pazienti (12 non vaccinati). Trasferito paziente di Santa Croce di Magliano

Coronavirus, il bollettino della giornata odierna dell’Asrem registra 211 nuovi positivi e un altro ricovero in ospedale (un cittadino di Termoli – malattie infettive). Un paziente di Santa Croce di Magliano ha invece lasciato il reparto di malattie infettive Covid per essere trasferito in quello di malattie infettive P.O. del Cardarelli.

1422 i tamponi effettuati nella giornata odierna.

I centri più colpiti sono Termoli con 63 casi, Campobasso (36), Bonefro (15), Portocannone (12).

7 invece le persone guarite: Bagnoli del Trigno (2), Castellino del Biferno (1), Ferrazzano (1), Isernia (1) e Termoli (2).

Al Cardarelli ci sono 21 pazienti: 20 nel reparto di malattie infettive (16 della provincia di Campobasso e 2 della provincia di Isernia e 2 di fuori regione) e 1 in terapia intensiva (1 della provincia di Campobasso).

Su 21 pazienti 12 non sono vaccinati.

Sono 909 i casi attualmente positivi in Molise (766 nella provincia di Campobasso, 141 nella provincia di Isernia): da sottolineare un tasso di ospedalizzazione molto basso.

Resta fermo a 512 il numero delle vittime mentre sono 2.765 i soggetti attualmente in isolamento.

Nuovi casi

I nuovi casi (211) sono:

Agnone 1

Bojano 2

Bonefro 15

Campobasso 36

Campolieto 1

Campomarino 4

Capracotta 1

Casacalenda 1

Castelmauro 1

Cercemaggiore 1

Frosolone 1

Guardiaregia 5

Guglionesi 5

Isernia 2

Larino 2

Lucito 5

Lupara 4

Macchia d’Isernia 1

Montenero dii Bisaccia 6

Morrone nel Sannio 2

Pesche 2

Petacciato 3

Petrella Tifernina 3

Pietracatella 3

Portocannone 12

Pozzilli 1

Provvidenti 2

Roccavivara 1

Rotello 2

San Giacomo 3

San Giovanni in Galdo 1

San martino in Pensilis 5

Termoli 63

Toro 1

Tufara 1