Coronavirus, impennata di contagi: 29 positivi in poche ore (TABELLA CON I DATI AGGIORNATI)

La maggior parte degli ultimi positivi si trova in una casa di riposo di Agnone

Impennata di contagi nelle ultime ore in Molise. L’aumento è dovuto, come riferito dal dott. Florenzano, al fatto che sono stati effettuati 100 tamponi in più rispetto a ieri e la stragrande maggioranza dei positivi si trova in una casa di riposo ad Agnone. I sintomatici saranno trasportati al Cardarelli. Gli asintomatici resteranno isolati dagli altri ospiti della casa di riposo risultati negativi.

Venendo a i numeri (IN BASSO LA TABELLA CON TUTTI I DATI) dunque sono 204 le persone positive e 1491 i tamponi effettuati. 22 le persone a malattie infettive, 6 in terapia intensiva e 2 quelle in terapia sub intensiva. 127 gli asintomatici a domicilio e fermi a 11 i decessi. Una situazione, in Molise, ancora non ben delineata. L’invito valido è sempre lo stesso: bisogna assolutamente restare a casa e uscire solo se strettamente necessario. Anche questa mattina, sabato 4 marzo, dai supermercati di Campobasso, persone sono uscite con una bustina piccola tra le mani dai locali commerciali. Segno tangibile che non hanno comperato nulla di strettamente necessario. Pratiche come queste vanno evitate. Per preservare la propria salute e quella di chi ci sta intorno.