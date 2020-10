Coronavirus, impennata dei casi in Molise: 56 nuovi contagi in 24 ore

Sale a 13 il numero dei ricoverati nel reparto di malattie infettive. Sono stati 577 i tamponi effettuati: due i pazienti dimessi e 12 le persone guarite

Coronavirus: impennata dei contagi in Molise. Il bollettino odierno infatti registra 56 persone positive. Questo l’esito dei 577 tamponi effettuati. Altre due le persone ricoverate invece al Cardarelli dove dunque salgono a 13 i pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive (due i dimessi). Sono invece 12 i guariti. Venendo a qualche numero sono dunque 501 i casi attualmente positivi. 54.552 i tamponi sino ad ora effettuati. 13 le persone nel reparto di malattie infettive e una quella nel reparto di terapia intensiva. 438 gli asintomatici a domicilio. In totale invece sale a 599 il numero dei pazienti guariti. I deceduti sono 26 e 649 le persone attualmente in isolamento. Le 56 persone contagiate nella giornata odierna sono di Baranello, Bojano, Campobasso (5), Castelpetroso (4), Cerro al Volturno (4), Forlì Del Sannio (3), Fornelli, Isernia (8), Macchia D’Isernia (3), Mirabello, Miranda, Montaquila, Montenero, Oratino, Pesche, Riccia (4), Ripalimosani, Roccasicura, San Giacomo degli Schiavoni, San Polo Matese, Santa Croce dii Magliano, Scapoli, Termoli (4) e Venafro (5).

I guariti invece si registrano a Larino (2), Venafro (2), Campobasso (2), Campomarino, Bojano, Ripabottoni, Santa Croce di Magliano, Isernia (2).