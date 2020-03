Coronavirus, il sindaco Roberti sospende le soste a pagamento in città

L’ordinanza è stata firmata questa mattina, 13 marzo, dal sindaco di Termoli Francesco Roberti che ha sospeso il servizio di sosta cittadino con i parcheggi a pagamento “al fine di dare attuazione a tutte le misure di restrizione sulla mobilità delle persone nonché di rendere più agevoli i percorsi dei soggetti che devono approvvigionarsi durante il periodo di emergenza stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri”. In più dal Comune di Termoli fanno anche sapere che possibile donare cibo a coloro che in questo periodo sono costretti a casa senza poter uscire.

Tutte le Aziende dell’agroalimentare e della grande distribuzione, che sono interessate a partecipare a questa gara di solidarietà, mettersi in contatto con le associazioni che stanno collaborando con l’amministrazione comunale in questa emergenza tesa al contrasto del diffondersi del Coronavirus-Covid19.

Le associazioni da contattare sono il Sae112, la Misericordia, la Croce Rossa e la ValTrigno Molise”.