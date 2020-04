Coronavirus, il numero dei casi attualmente positivi sale a 194 (LA TABELLA CON I DATI AGGIORNATI)

Si tratta di un cluster già noto di Isernia. 116 i tamponi processati in giornata

Coronavirus, sale a 193 il numero dei tamponi attualmente positivi: si tratta di un cluster già noto a Isernia (congiunto diretto di una persona rientrata dal nord). Quest’oggi, complessivamente, sono stati processati 116 tamponi (IN BASSO la tabella con i dati aggiornati). 298, in totale, quelli positivi; 5675 quelli negativi. 10 le persone ricoverate a malattie infettive e 1 in terapia intensiva. 176 gli asintomatici a domicilio e 56 i guariti. 21 i deceduti. 352 i soggetti in isolamento e 9 quelli in sorveglianza.