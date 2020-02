Coronavirus, il nord attacca: «Il Molise mette al bando veneti e lombardi»

La polemica di cattivo gusto sollevata da un quotidiano veneto dopo il provvedimento che impone a chi proviene dalle zone del contagio di informare l’Asrem

CAMPOBASSO. «Proprio come i cinesi. Il Molise “mette al bando veneti e lombardi”.Il Coronavirus porta anche a fare questo». La polemica, chiaramente di cattivo gusto, arriva da un quotidiano veneto on line “La voce nuova di Rovigo.it” che accusa il Molise di “razzismo” nei confronti di veneti e lombardi (le zone in cui si sono sviluppati gli ultimi casi in Italia) a causa delle misure decise nelle ultime ore dal governo regione che impone a chi torni in Molise da quelle zone debba darne comunicazione all’Azienda Sanitaria Regionale per essere sottoposti alle misure di controllo. Una misura di prudenza, adottata per tutelare la salute pubblica come il buonsenso e le misure internazionali impongono per circoscrivere il Coronavirus, tacciata per razzismo verso altri connazionali. In un momento così difficile per l’Italia, che rischia di pagare un dazio pesante all’epidemia in termini di vite umane ed economici, una polemica gratuita e di cattivo gusto è l’ultima cosa che serve e va perciò rispedita immediatamente al mittente.