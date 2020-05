Coronavirus, il Molise torna a contagi zero: 9 guariti

Le buone notizie sono sempre le benvenute. Almeno stando al bollettino Asrem di pochi minuti fa (ore 18:00 del 29 maggio). Su un totale di 262 tamponi processati (206 per la ricerca del virus, mentre quelli di controllo sono 56), nessun caso di positività in più rispetto a ieri. Si registrano 9 guariti in più: 3 a Campobasso, 3 a Montagano, 3 a Baranello.

Attualmente il totale dei positivi scende ulteriormente a 156 casi. Il dato torna a essere incoraggiante