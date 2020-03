Coronavirus, il Molise sul balcone: canzoni contro la paura

Il risultato è una melodia diversa per ogni città e paese con la voglia di andare avanti riempiendo gli spazi di questa attesa: stasera alle 18 si replica

CAMPOBASSO. Canta che ti passa è un adagio che non passerà mai di moda. Meno che mai in quest’emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus. La musica come terapia contro la paura con il Molise che reagisce cantando alle misure del governo che blindano tutti in casa. L’appuntamento, a una ventina di giorni dai blocchi che hanno fatto del Paese una zona rossa unica, o quasi, non è più nei locali o nei parchi, ma sul balcone. Tutti affacciati dunque per intonare l’inno di Mameli o una canzone, ognuno per sé ma tutti assieme.

Alle 18 di ieri, venerdì 13 marzo, questa era l’ora decisa per il flashmob musicale in tutte le città d’Italia, in tanti sono usciti sul terrazzo per cantare l’inno d’Italia e per suonare uno strumento, per riportare un po’ di vita nelle strade quasi deserte delle città. Da Campobasso, passando per Frosolone, Torella del Sannio, Montagano e tanti altri centri del Molise hanno risposto all’appello in rete. Era dai Mondiali di calcio che non si vedeva tanto orgoglio patriottico che, vuoi o non vuoi, la paura dell’epidemia ha fatto rispuntare fuori insieme a un tripudio di cori e serenate.