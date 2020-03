Coronavirus, il Molise regge, ma la sottovalutazione del rischio è in agguato

Il dato è aggiornato a stasera (ore 20:00 del 30 marzo) e fa registrare qualche variazione rispetto a quello di ieri: I tamponi positivi salgono a 134; 116 in provincia di Campobasso; 9 in quella di Isernia e altri 9 provenienti da altre regioni. 248 le persone in isolamento e 80 in sorveglianza. Il Molise regge, ma il rischio è sempre alto. Soprattutto se la gente non osserva le restrizioni. Per fortuna la maggior parte dei molisani lo fa, ma pensare che siamo in fase di regressione significherebbe commettere un errore madornale. Grazie agli infermieri, ai medici, a tutti gli operatori del 118 e a tutti coloro che operano negli ospedali. Ai Carabinieri e ai Poliziotti, ai Finanzieri e ai Vigili Urbani. Grazie anche a tutti i cittadini li aiutano e ci aiutano.