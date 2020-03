Coronavirus, il lavoro nascosto degli addetti alla mensa e alla vigilanza del Cardarelli

In questi giorni durissimi per il nostro paese e ormai per tutto il mondo, ci si trova a dover combattere con un nemico invisibile, un virus, che colpisce tutti indistintamente. Bisogna ringraziare chi in prima linea sta combattendo questa “guerra” i medici, gli infermieri e tutti i lavoratori che ogni giorno escono di casa, con ansia e paure, si recano in quel luogo di trincea che è l’ospedale. Tra questi lavoratori bisogna ringraziare anche coloro che fino ad adesso, pur continuando a svolgere il loro lavoro in modo impeccabile, non sono mai stati neanche menzionati una volta. Questi sono gli addetti del servizio mensa presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso dell’azienda AllFoods s.p.a.Compito fondamentale svolgono queste persone, sempre ma soprattutto adesso, dove senza di loro il paziente non potrebbe riceve un pasto adeguato. Adesso più che mai si ritrovano con una mole di lavoro ancora più grande, dovuta alla chiusura della mensa per gli addetti sanitari, infatti oltre a dover provvedere alla distribuzione dei pasti per i malati stanno facendo il massimo sforzo per garantire anche ai medici e agli infermieri che svolgono le infinite 12 ore un pasto caldo, facendolo con estrema precisione e accuratezza.

Nel ringraziare tutti dai cuochi, aiuto-cuochi, dietiste, impiegate, magazzinieri, responsabile, si vuole fare un ringraziamento speciale alle donne che svolgono il servizio di distribuzione dei pasti nei reparti, coloro che sono più a contatto con i malati.Bisogna ringraziare enormemente anche la vigilanza esterna e informazioni dell’ospedale,ditta fedelpol e il suo coordinatore, che provvede quotidianamente ai fabbisogni di quanti si recano in ospedale chiedendo informazioni per andare in questo o in quel reparto e aiuta le ambulanze lungo il percorso covid…

Non bisogna dimenticarsi che in questa battaglia si deve combattere tutti uniti, e anche questi lavoratori stanno combattendo ed hanno bisogno delle “armi” per proteggersi.