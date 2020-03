Coronavirus, il Gruppo Valerio regala due ventilatori polmonari al Veneziale

Coronavirus, iniziativa umanitaria in aiuto dell’unità di rianimazione dell’ospedale Veneziale. La famiglia Valerio – che opera in provincia di Isernia con diverse aziende – tra cui Smaltimenti Sud – ha infatti donato due ventilatori polmonari al reparto. Il bonifico è stato già fatto e dunque entro un paio di settimane al massimo si potrà contare su due macchinari di fondamentale importanza per i pazienti che non sono in grado di respirare autonomamente. Un aiuto concreto, dunque, per contribuire a superare l’emergenza, molto apprezzato da medici e infermieri della rianimazione del Veneziale, che hanno voluto ringraziare pubblicamente la famiglia Valerio per il bel gesto.