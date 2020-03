Coronavirus, il fortino di Isernia finisce su La Repubblica: “Siamo gli ultimi senza un contagio”

L’Isernia, come noto, è l’unica provincia italiana che non ha ancora casi di Coronavirus. E la cittadina pentra sta facendo il giro della stampa della nazionale. Oggi Isernia è finita su La Repubblica con l’intervista la sindaco d’Apollonio.

Di seguito l’articolo di Corrado Zunino.

Dal fortino guardano preoccupati il resto d’Italia. Il ranking della Protezione civile aggiorna, provincia dopo provincia, l’estensione del contagio. Dicono dentro il bunker: “Fin qui ci siamo salvati, ma contro il virus non possiamo alzare muri”. Isernia e i 52 comuni a contorno, 83 mila abitanti in tutto, le dimensioni di un piccolo quartiere di Roma, sono l’unica provincia italiana a non aver contato un caso positivo al “corona” in questo primo mese e mezzo d’epidemia. Sono circondati, lo sanno.

Delle 109 province italiane toccate, cinque sono ai confini della città rifugio, a corollario. L’Aquila, a Nord-ovest: 13 casi certificati. Campobasso, l’altra parte del Molise, a Est: 17 positivi. Chieti, immediatamente sopra: 25 contagiati. Frosinone, 28. Caserta, 41. Centoventiquattro quarantene, dei 15 mila malati dell’intero Paese, sono alla frontiera: un assedio. “Il problema affligge l’umanità intera, noi siamo piccoli piccoli”. Il primato solitario di Isernia non durerà, “non durerà”.

Lo dice il sindaco d’Isernia, Giacomo D’Apollonio, 69 anni, commercialista, Fratelli d’Italia. “Restiamo sereni”, chiede ai concittadini nei video passati alle tv locali. “C’è preoccupazione”, aggiunge quando stoppa la registrazione. Si è mosso come se fosse il sindaco di Lodi, D’Apollonio, ma solo perché ha capito che il virus a corona se vuoi batterlo devi precederlo: “Abbiamo attivato il Centro operativo comunale, come nei terremoti, portiamo la spesa a casa degli anziani, la lasciamo sullo zerbino. E controlliamo tutti quelli che rientrano dal Nord Italia, almeno chi si è autodenunciato. Noi contiamo 1500 studenti fuorisede, studiano alle università di Milano e Bologna. Quindici ragazzi sono in isolamento volontario. Abbiamo messo a bilancio, ancora, la pulizia straordinaria delle maggiori strade cittadine, pulizia e sanificazione. Due mercati bisettimanali insediati nell’angusta area storica sono stati sospesi. Quando è guerra è guerra”.

L’ultima notizia risalita fino alla piazza di Celestino V è stata la segnalazione dello studente di Campobasso con febbre e tosse, cinquantun chilometri e tre da qui: scendeva da Milano, studiava Medicina, l’hanno mandato in isolamento al Cardarelli di Napoli. E due settimane fa una dottoressa romana che nei giorni festivi andava a fare la guardia all’ospedale Veneziale è risultata positiva. Vista la presenza saltuaria, il ranking del contagio l’ha assegnata alla capitale. “Abbiamo controllato i suoi contatti, fatto i tamponi a tutti, nessuna catena avvistata da noi per fortuna”.

In queste ore l’ospedale, che in giornate di routine raccoglie clienti dal Basso Lazio e dall’Alto Casertano, è vuoto: non si avvicina nessuno, anche chi ha bisogno. Gli ambulatori oggi sono visti come possibili focolai. “La mia gente ama stare all’aperto, abbiamo una larga campagna. Siamo pochi, ventiduemila in città, e con parecchio spazio intorno. Questo ci ha preservato, le distanze, i boschi, ma adesso non è più sufficiente”. Il nemico è alle porte, alle Mura romane: “Bisogna stare rintanati”.

Agli svincoli dell’autostrada Roma-Napoli – Caianello, San Vittore – le pattuglie della polizia fermano ogni vettura, controllano l’autocertificazione, fanno opera di convincimento, sconsigliano l’avvicinamento. E così lungo le statali. “Non si può andare a spasso, il virus cammina, t’insegue”, dice il sindaco.

Oggi la città è ferma, per strada sembra Ferragosto e il marzo mite avvicina la sensazione straniante. “E’ stato faticoso convincere i ragazzi a diradarsi, a lasciare il centro storico”. Anche Isernia ha la sua movida, venerdì sera attorno alla fontana non c’era un’anima. “La città è accogliente, ma questo slancio si è frenato. Non evitiamo solo gli stranieri, anche i conoscenti. Quando ci si incrocia, un saluto con gli occhi e via. La gente ha capito che possiamo salvarci solo se siamo rigorosi”.