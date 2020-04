Coronavirus, il dottor Serafini esce dalla terapia intensiva (IL VIDEO)

Primo positivo del cluster di Termoli. Applausi e commozione tra medici e infermieri del Cardarelli

Era il 4 marzo scorso quando venne portato al reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso dopo essere risultato positivo al Covid-19 e da allora ha lottato con tutte le sue forze. Oggi, finalmente, il grande passo. Il dottore termolese, il primo risultato positivo al Coronavirus del cluster termolese, era stato in vacanza in Trentino insieme ad altre persone, diverse delle quali risultate poi positive. All’uscita dal reparto è stata grande la commozione per medici e infermieri che hanno riservato un lungo applauso al medico mentre lasciava terapia intensiva.