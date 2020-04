Coronavirus, il Comune di Colle d’Anchise stanzia altri 3 mila euro per i buoni spesa

COLLE D’ANCHISE. L’amministrazione comunale di Colle d’Anchise sta mettendo in campo diverse iniziative per aiutare i cittadini in questa fase emergenziale. Il sindaco Carletto Di Paola ha ribadito l’importanza di rispettare le regole e ha assicurato l’impegno del comune. Come in tutta Italia, il governo ha disposto l’assegnazione di risorse finanziarie per far fronte allo stato di bisogno dei nuclei familiari. Al comune di Colle d’Anchise sono andati 6.920,71 euro ma l’amministrazione comunale ha deciso di incrementare la dotazione al fine di ampliare il più possibile la platea dei beneficiari. A tal proposito ha aggiunto ulteriori 3 mila euro attraverso l’accesso al fondo comunale in cui confluisce mensilmente la somma pari al 50% della rinuncia all’indennità di carica effettuata dal Sindaco stesso ad inizio mandato. Pertanto, il Fondo di solidarietà alimentare in favore dei cittadini de Comune di Colle d’Anchise viene aumentato a € 9.920,71. Nei giorni scorsi, inoltre, il comune ha provveduto alla distribuzione delle mascherine alla popolazione. «Colgo l’occasione, ancora una volta, per ringraziare, a nome mio e dell’amministrazione comunale, tutti i volontari che si sono dedicati alla realizzazione delle mascherine – ha spiegato Carletto Di Paola. Ringrazio, inoltre, l’associazione Ampa che ha curato la distribuzione». Gianluca Caiazzo