Coronavirus, il bollettino con i dati aggiornati

Processati altri 58 tamponi, tutti negativi

Nel pomeriggio odierno (8 aprile 2020) sono stati processati altri 58 tamponi tutti negativi; da ieri sera ad oggi 226 tamponi di cui 2 positivi. Rispetto a stamane solo un ricovero in più presso il Cardarelli di Campobasso. Fermo a 224 dunque il numero dei positivi al Covid-19 in regione. Tra i pazienti positivi isolati 147 sono asintomatici a domicilio e 22 gli asintomatici dimessi. 8 i pazienti guariti e 13 i decessi. 365 i soggetti in isolamento e 22 quelli in sorveglianza. Anche in queste ore il consiglio è sempre il solito: quello di restare a casa e spostarsi solo in caso di necessità per ridurre al minimo le occasioni di contagio.