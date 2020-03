Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati (VIDEO E TABELLA)

Covid-19: sono 46 le persone risultate positive al tampone (37 in provincia di Campobasso, 4 in quella di Isernia e 5 provenienti da altre regioni – NELLA FOTO IN BASSO TUTTI I DATI). 224 invece i soggetti in isolamento e 144 quelli in sorveglianza. 11 i totali in malattie infettive e 6 i pazienti in terapia intensiva. Il personale sanitario sta continuando a svolgere un lavoro immane. La raccomandazione resta però sempre la stessa. Si consiglia, tranne casi strettamente necessari, di restare a casa, di non uscire. Come noto dalla serata di mercoledì due comuni della provincia di Campobasso (Riccia e Montenero) sono zona rossa. L’unica arma, come continuano a ripetere gli esperti, per arginare il diffondersi del virus è quello di restare a casa.