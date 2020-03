Resta fermo a 7 il numero dei decessi in Molise per Coronavirus. Il dato è quello divulgato nel tardo pomeriggio odierno dopo la consueta riunione tra i vertici regionali in costante collegamento per monitorare la situazione. Tornando ai numeri sono 64 i tamponi positivi e 3 quelli in corso. 22 i ricoverati al Cardarelli, 15 a malattie infettive e 7 in terapia intensiva. 28 invece quelli isolati a domicilio.