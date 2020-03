Coronavirus, i controlli nell’area del Matese (FOTO)

Coronavirus e controlli delle forze dell’ordine: questa mattina a Bojano, il personale della Compagnia dei carabinieri di Bojano è stato impiegato in un posto di controllo presso nei pressi del supermercato Lidl di Bojano (Via Molise, all’altezza del passaggio a livello); i militari dell’Arma si sono avvalsi del supporto aereo fornito da un elicottero del 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri. Il posto di controllo si è poi spostato a Sepino, presso l’area Prozzo, nei cui pressi l’elicottero è atterrato per una sosta tecnico-operativa di circa 30 minuti.

