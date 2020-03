Sale il numero dei positivi in Molise. Secondo l’ultimo quadro in Regione sono stati registrati 6 nuovi positivi. Il numero dei contagiati sale a 142. Il prossimo aggiornamento ci sarà alle 18. E’ risultata dunque essere vana l’illusione registrata ieri sulla mancanza di contagi nell’intero territorio molisano in quanto già dal pomeriggio il numero dei positivi era tornato nuovamente a salire.