Coronavirus: “Hanno salvato la vita a mia madre, il mio grazie al Cardarelli”

Il Coronavirus ci ha sicuramente sconvolto la vita, ha riscritto la nostra quotidianità, ma ci ha anche fatto riscoprire quella gentilezza, quella riconoscenza e generosità che avevamo per un po’ dimenticato. Ecco cosa scrive una nostra lettrice per ringraziare infermieri, medici e operatori sanitari del Cardarelli che hanno letteralmente salvato la vita a sua madre.



«Buongiorno! Vorrei tramite voi del Quotidiano del Molise, se è possibile, ringraziare con tutto il cuore medici e infermieri dell’ospedale Cardarelli di Campobasso reparto Malatie infettive e Rianimazione! Il 20 aprile, dopo 40 giorni di ospedale insieme a questi magnifici angeli, mia madre ha sconfitto il virus! Solo grazie a loro mia madre è potuta tornare a casa, loro le hanno dato una seconda vita! Anche nei nostri confronti hanno dimostrato di avere un grande cuore tenendoci informati, tutti i giorni, sempre con cortesia e pazienza, rispondendo a ogni nostra domanda, se anche dalla voce si sentiva la loro preoccupazione è la loro stanchezza! Dall’inizio abbiamo capito che mia madre stava in buone mani! Un grandissimo GRAZIE a tutti però non ci scorderemo mai le voci del dott. Sergio Torrente, di dott. Martucci del reparto Rianimazione e la dottoressa Prozzo, questi angeli che ci hanno dato la forza di sperare che mia madre un giorno tornerà a casa! Tutti i medici e le infermiere sono state straordinari! Grazie di cuore a tutti per avermi restituito mia madre! GRAZIE!