Coronavirus, Gravina: «Evitare gli assembramenti per il Carnevale. Venti persone in quarantena»

Il primo cittadino ha informato il Consiglio comunale: «Domani si saprà se ci saranno ulteriori misure restrittive dalla Protezione Civile nazionale»

CAMPOBASSO. Era presente anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, al comitato di coordinamento regionale per l’emergenza Coronavirus in Prefettura che si è riunito nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 24 febbraio. Il primo cittadino ha subito provveduto ad informare il Consiglio comunale che era in corso a Palazzo San Giorgio. «Si sta immaginado di adottare, d’accordo con il signor Questore, delle misure preventive di quarantena per 190 ragazzi che dovranno arrivare da Piacenza alla scuola di Polizia. I primi 70 che arriveranno in giornata e per gli altri 120 tra domani e dopodomani saranno comunque sottoposti a visita medica per accertare il loro stato di salute. E’ stata allertata la Protezione civile – ha detto ancora Gravina – per reprire ulteriori luoghi di cui eventuamente si dovesse avere bisogno».