Coronavirus, Giovanni non ce l’ha fatta: Roccamandolfi piange un amico e fratello speciale

Roccamandolfi intera piange Giovanni un amico e fratello speciale. Contagiato dal Coronavirus, con lui se ne va una persona speciale, benvoluta da tutti e così lo ricorda una sua amica che ha mandato al nostro giornale il suo ultimo saluto:

“Purtroppo non possiamo abbracciarti baciarti accarezzarti. Perché questo maledetto virus ce lo impedisce… Solo qualche mese fa le tue magnifiche sorelle – che tu chiamavi soso’ – hanno organizzato una bellissima festa per i tuoi 50 anni circondato da tutti i tuoi amici….ma.. Soprattutto dalla tua magnifica famiglia.. Che dopo la morte dei vostri genitori ti ha accudito in modo esemplare… Tu da parte tua hai donato loro un amore infinito… Le tue soso’…hanno avuto un dono speciale ad avere un fratello come te.. Che dire di te… Tu eri speciale… In tutto.. Ogni volta che incontravi uno di noi chiedevi di tutti i componenti della famiglia… Anche dei defunti volevi sapere dove erano stati seppelliti per andare da loro a dire una preghiera….la tua paghetta che mettevi da parte serviva anche ai tuoi nipoti che se ti chiedevano un prestito per scherzare, tu ti preoccupavi se poi te li restituivano… E poi il cellulare… Guai a chi te lo toccava amavi fare le video chiamate come le ultime che abbiamo fatto prima che ti aggravassi… I tuoi selfie con le tue sorelle la schiera dei tuoi nipoti e tu che sbuffavi ma poi eri contento…. Ti meritavi un saluto speciale e non potendolo fare di persona lo faccio così a nome di tutti… Vola in alto Giovanni abbraccia i tuoi genitori.. Gianluca.. Nazario… Pietro. Giuseppe.. Veglia sulle tue sorelle i tuoi nipoti e i tuoi amici che ti hanno voluto un mondo di bene ma. Soprattutto tu ci hai donato un amore speciale.. Puro sincero.. Che non finirà mai….”.