Coronavirus, giornata nera in Molise: 6 decessi, altri 5 ricoveri e 76 nuovi positivi

I morti salgono a 302. Due i dimessi, 31 i guariti. Effettuati 638 tamponi: ancora 18 casi a Campomarino a 12 a Termoli

Coronavirus, altra giornata nera per il Molise. Il bollettino di mercoledì 10 febbraio registra infatti altri 6 decessi: una donna di 73 anni di Campomarino, un uomo di 74 anni di Campomarino (terapia intensiva), un 70enne di Campomarino (terapia intensiva), un 58enne di Campomarino (terapia intensiva), un 77enne di Larino (malattie infettive) e un 87enne di Sant’Elena Sannita (malattie infettive). Cinque i nuovi ricoveri, tutti in malattie infettive. I pazienti sono di: Termoli, Larino, Guglionesi, Colle D’Anchise e Torella del Sannio. 2 le persone dimesse (Gambatesa e Campobasso). Nella giornata odierna sono stati effettuati 638 tamponi. i morti sono in totale 302. In ospedale attualmente si trovano 73 persone: 6 in terapia intensiva e 67 nel reparto di malattie infettive. I casi attualmente positivi sono 1.509. 1.636 invece i soggetti in isolamento. 31 le persone guarite.

Questi i positivi riscontrati nella giornata odierna:

1 BONEFRO

9 CAMPOBASSO

18 CAMPOMARINO

1 FOSSALTO

1 FROSOLONE

1 ISERNIA

7 LARINO

1 MONTEFALCONE NEL SANNIO

2 MONTENERO DI BISACCIA

1 PALATA

2 PETTORANELLO DEL MOLISE

5 PORTOCANNONE

1 RIPALIMOSANI

2 ROCCAVIVARA

1 ROTELLO

4 SAN MARTINO IN PENSILIS

2 SANTA CROCE DI MAGLIANO

12 TERMOLI

1 TORELLA DEL SANNIO

1 TRIVENTO

3 URURI

1 VINCHIATURO