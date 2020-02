Coronavirus, Francesca aveva vinto un concorso in Molise: ora sarà stabilizzata in Lazio

L’Asrem dovrà concedere il nullaosta per l’assunzione

La storia della campobassana Francesca Colavita è ormai balzata agli onori della cronaca nazionale e internazionale. Dopo che la ricercatrice molisana, insieme ad una collega dello Spallanzani, ha isolato il Coronavirus. Nelle ultime ore è venuto alla luce un altro particolare. Francesca aveva vinto un concorso come biologa presso l’Azienda Sanitaria della Regione Molise nel 2018. E la sua stabilizzazione allo Spallanzani è legata in qualche modo al Molise. Perché l’Asrem, cosa che sta già facendo, deve concedere il nullaosta affinché Francesca possa essere contrattualizzata con la Regione Lazio. E’ lì che Francesca vuole lavorare. L’ha ribadito ieri al governatore del Lazio Nicola Zingaretti che l’ha ricevuta insieme alle colleghe e all’ambasciatore cinese. Il suo destino, come detto, è appeso a una richiesta di nullaosta partita l’8 novembre 2019 dalla direzione generale del centro di eccellenza per le malattie infettive: una lettera con la quale lo Spallanzani chiede all’Azienda sanitaria del Molise di poter pescare dalla graduatoria di quel concorso vinto nel 2018 “al fine di procedere all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato della dottoressa Francesca Colavita”. «Appena arriverà la risposta, verrà assunta», assicura l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato.

Francesca Colavita, 30 anni, è la ricercatrice precaria che, insieme alla responsabile dell’Unità virus emergenti, Concetta Castilletti, nel laboratorio dello Spallanzani, ha isolato il Coronavirus, codificando il materiale genetico. Molte ore di lavoro, missioni in Africa per studiare Ebola, ma ancora un contratto da precaria. L’attesa della stabilizzazione sta però finendo. Viste le competenze di altissimo livello, lo Spallanzani e il Lazio hanno chiesto al Molise, come detto, di concedere il via libera per l’assunzione a Roma. Nella giornata odierna, martedì 4 febbraio, dovrebbe arrivare. dim