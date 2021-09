Coronavirus, effettuati 368 tamponi: un solo positivo e 12 persone guarite

Restano 7 i pazienti al Cardarelli: 5 nel reparto di malattie infettive e 2 in terapia intensiva

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna dell’Asrem (effettuati 368 tamponi) registra 1 nuovo positivo in Molise (Campobasso). Situazione invariata al Cardarelli dove ci sono 7 pazienti: 5 nel reparto di malattie infettive e 2 in terapia intensiva (4 della provincia di Campobasso e 3 della provincia di Isernia). 12 le persone guarite (Campobasso 1, Campodipietra 1, Cercemaggiore 2, Fossalto 1, Riccia 1, Sesto Campano 2, Termoli 1, Trivento 3). Sono 175 i casi attualmente positivi in Molise (75 nella provincia di Campobasso, 98 nella provincia di Isernia e 2 di fuori regione). Fermo a 495 il numero delle vittime mentre sono 2.248 i soggetti attualmente in isolamento.