Coronavirus, effettuati 364 tamponi: nessun positivo

Oggi in totale 5 persone guarite (doppio tampone): restano 189 quelle attualmente positive

Coronavirus: giornata senza nuovi casi, quella di giovedì 30 aprile, in Molise. In totale sono stati processati 364 tamponi: tutti negativi. Cinque invece le persone guarite (con doppio tampone). Allo stato attuale restano positive 189 persone. Una è ricoverata in terapia intensiva e 10 nel reparto di malattie infettive. 171 gli asintomatici a domicilio. 61 i pazienti guariti. Resta fermo a 21 il numero delle persone decedute. 338 i soggetti in isolamento e 7 quelli in sorveglianza.