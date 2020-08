Coronavirus, effettuati 319 tamponi: un campobassano positivo

Tutti negativi quelli di Montaquila. Non si registrano guariti

Coronavirus: nuovo caso di positività a Campobasso. Su 319 tamponi effettuati è risultato positivo un cittadino del capoluogo. Sale a 66 il numero delle persone attualmente positive (63 quelle asintomatiche a domicilio). Sempre 3 quelle ricoverate nel reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso. Nessuna variazione anche per quel che riguarda le persone guarite (sono 432). 133 i soggetti in isolamento e nessuno in sorveglianza. 23 i deceduti e 31.553 i tamponi sin qui effettuati.