Coronavirus: effettuati 297 tamponi, 4 i nuovi positivi

Nessun guarito. Situazione invariata al Cardarelli con una paziente ricoverata

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna dell’Asrem (effettuati 297 tamponi) registra 4 positivi (2 Guglionesi, Isernia e San Martino in Pensilis). Sono 113 i casi attualmente positivi in Molise (77 nella provincia di Campobasso e 36 nella provincia di Isernia) mentre al Cardarelli è ricoverata una sola persona (nel reparto di malattie infettive). Fermo a 492 il numero delle vittime mentre sono 2.074 i soggetti attualmente in isolamento.

Questi i positivi riscontrati nella giornata odierna:

Guglionesi 2

Isernia 1

San Martino in Pensilis 1