Coronavirus, effettuati 149 tamponi: nessun positivo

Nessun guarito, una persona resta ricoverata nel reparto di malattie infettive: 133 i soggetti in sorveglianza

Coronavirus, dopo i recenti casi positivi registrati nei giorni scorsi con i cluster a Campobasso e in provincia di Isernia, la situazione nella giornata odierna non ha fatto registrare nessun nuovo caso. Le persone attualmente positive restano 25: 24 asintomatici a domicilio e 1 ricoverata nel reparto di malattie infettive. Resta invariato anche il numero delle persone guarite, fermo a 421. In giornata sono stati 149 i tamponi effettuati per un totale di 26.017. 73 i soggetti in isolamento, 133 quelli in sorveglianza e 23 le persone decedute