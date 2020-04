Coronavirus: ecco come ci vedono i cinesi. La testimonianza di un molisano che vive a Guangzhou

In collegamento skype con il dottor Vincenzo De Lisio, campobassano, sociologo e studioso di criminologia, che da qualche anno si è trasferito in Cina con sua moglie (cinese). Dalla percezione che i cinesi hanno della situazione italiana al tracciamento personale che il governo del Celeste Impero utilizza per arginare questa pandemia. Di questo ed altro ancora abbiamo parlato con il nostro corregionale che cordialmente ha accettato il nostro invito.

