Coronavirus e viaggi, quale è la situazione? L’intervista (Video)

Sono tante le persone che avevano prenotato un viaggio fuori porta, magari in Italia o all’estero. In una situazione di allerta globale per via del Coronavirus cosa succede? Conviene spostarsi? Certamente per gli italiani viaggiare è diventato più difficile in quanto diversi paesi hanno modificato le procedure per l’ingresso dei cittadini italiani nel loro territorio. Diverse compagnie aeree hanno poi sospeso i voli in arrivo e in partenza dall’Italia. Per districarsi tra prenotazioni già effettuate e rimborsi il 2 marzo è entrato in vigore il decreto che disciplina anche i “rimborsi titoli di viaggio e pacchetti turistici”. Intanto da oggi, 8 marzo, vige l’obbligo di non spostarsi in Lombardia e altre 14 province del nord Italia, cinque in Piemonte (Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli); tre in Veneto (Padova, Treviso e Venezia); cinque in Emilia Romagna (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini); una nelle Marche(Pesaro e Urbino). Giorno dopo giorno, per quanto riguarda gli esteri,

continuano ad aumentare gli Stati che diramano istruzioni o divieti nei confronti di chi proviene dall’Italia. Una situazione in continua evoluzione. In Europa, avvisi particolari con indicazioni a chi proviene dall’Italia sono stati emessi da vari Stati, tra cui alcuni consigliano quarantena volontaria a chi proviene dalle regioni italiane interessate. Sono stati inoltre sospesi o ridotti vari voli dal Nord Italia, per esempio da/per Svizzera, Repubblica Ceca, Serbia, Danimarca, Finlandia, Turchia, Azerbaijan. Negli Stati Uniti d’America i passeggeri provenienti dall’Italia saranno sottoposti a screening sanitari sia negli aeroporti di partenza che all’arrivo negli USA. Durante i controlli in partenza (controllo termico, valutazione medica, questionario con la storia di viaggio), in caso di sintomi o di casi sospetti, potrà essere negato l’imbarco. All’arrivo, per i passeggeri sintomatici sarà disposto l’isolamento, mentre per gli asintomatici provenienti dall’Italia le autorità sanitarie richiedono una quarantena domiciliare volontaria di 14 giorni. Siamo andati in una agenzia di viaggio di Termoli a chiedere delucidazioni in merito.