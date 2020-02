Coronavirus e razzismo, gli italiani di Wuhan, tra cui la molisana Tartaglia, scrivono una lettera

Una lettera da parte di un gruppo di italiani che vivono, lavorano o studiano ad Wuhan. Alcuni sono rientrati, altri hanno deciso di restare in Cina, come la molisana, di Frosolone, Lucia Tartaglia. Tutti, però, sono accomunati del rispetto per il Paese che li ha ospitati e che in un momento di disperazione sta trovando la forza per rialzarsi.

«Qui in Cina è già sera, e il trambusto di documenti, spostamenti in pullman e controlli medici in aeroporto ha lasciato il posto alla riflessione personale e alla condivisione collettiva. Torniamo con il sollievo di sapere che potremo tranquillizzare le nostre famiglie, ma allo stesso tempo già animati dalla nostalgia per questo Paese, la Cina, che ci ha dato e continua a darci tanto.

C’è chi torna, ma c’è anche chi ha deciso di restare, fiducioso che presto la città si riprenderà e tornerà ad essere la vivace Wuhan che guarda positiva al futuro. Nella città della famosa Torre della Gru Gialla, gli italiani non sono molti, e a dire la verità, prima che scoppiasse l’emergenza 2019-nCov5, pochi di noi si conoscevano personalmente. Alcuni di noi studiano, altri lavorano e qualcuno è solo di passaggio, ma non importa il tempo passato qui, siamo tutti stati testimoni della dignità e dell’impegno con cui il Popolo Cinese sta affrontando questa emergenza, non solo per sé stesso ma per il mondo intero.

Tanta è l’indignazione nel constatare il dilagare di inciviltà, razzismo e ignoranza in una situazione che invece domanda a gran voce la solidarietà di ognuno di noi».

Cordialmente,

gli italiani di Wuhan

Giorgia Seleliadis, Alessia Bartolini, Fulvia Marona, Francesco Barbero, Lorenzo Di Berardino, Riccardo Ancora, Lucia Tartaglia, Francesca Testa,

Ueda Kolaveri, Luigi Buffone, Sara Platto, Petra Vidali, Eda Gjergo, Tais Maiolino, Marco Peralta, Sergio Tornese,

Loredana De Simone, Andrea Tornese, Daniele Tornese,

Davide Tornese, Emmanuele Tornese, Benedetta Tornese, Maria Chiara Tornese, Miriam Tornese,

Angelica Tornese, Laura Turdo, Benedetta Busnelli, Vittorio Marzullo, Lorenzo Mastrotto, Marco Banfi