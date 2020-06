Coronavirus: due positivi in più, s’interrompe la striscia positiva in Molise

Dopo dieci giorni si interrompe la striscia positiva sul fronte del contrasto al Coronavirus. Un bollettino in chiaro-scuro quello diramato stasera (8 maggio) dalla Asrem che fa registrare due nuovi casi di positività al Covid19: uno a Campobasso (cluster già noto) e uno a Oratino (rientrato da fuori regione). Sono stati processati 226 tamponi (217 per la ricerca del virus e 9 di controllo). Si registra anche un paziente guarito di Belmonte del Sannio. Torna a salire il numero degli attualmente positivi (120). Invariata la situazione dei ricoverati: due in terapia intensiva e nessuno in Malattie Infettive.