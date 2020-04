Coronavirus, due decessi e casi ancora in aumento: positivi al Vietri

Le vittime salgono a 13. Tra i 216 con il virus, alcuni anziani sono stati trasportati a Larino. I guariti raggiungono le 6 unità

CAMPOBASSO. Sale a 216 il numero dei casi positivi in totale per il Coronavirus in Molise con un incremento di 12 unità rispetto a ieri. Alcuni di loro sarebbero anziani e per loro è stato disposto il trasporto all’ospedale Vietri di Larino.

Si registrano, però, anche due nuovi decessi che fanno salire il bilancio complessivo a 13. Per quanto concerne questi ultimi, una persona è deceduta ieri sera al Cardarelli di Campobasso, mentre l’altra è deceduta della casa di riposo di Cercemaggiore. Entrambe sono persone anziane di cui, però, al momento non si conosce il sesso. Sotto stretta osservazione, anche la casa di riposo di Agnone per la quale sarebbero state reperite alcune Oss per tamponare l’emergenza in cui versa la struttura.

Intanto, sono 28 i pazienti positivi ricoverati al Cardarelli, di cui 22 a Malattie Infettive, 4 a Terapia Intensiva e 2 a Sub Intensiva (oltre a 9 nelle strutture private accreditate); 162 sono i pazienti positivi isolati, di cui 144 asintomatici a domicilio e 18 dimessi dal punto ospedaliero. Si registrano, infine, 6 pazienti guariti.