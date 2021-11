Coronavirus, due decessi (94 e 95 anni) e 30 nuovi contagi (9 a Isernia)

Effettuati 812 tamponi. Sale a 503 il numero delle vittime. 212 i positivi in regione. 2 le persone guarite

Coronavirus, il bollettino della giornata odierna dell’Asrem registra due decessi: si tratta di un 95enne di Gildone e un 94enne di Campobasso. Entrambi si trovavano nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. 812 i tamponi effettuati e 30 i nuovi positivi in Molise (Busso 1, Campobasso 3, Campomarino 1, Caparacotta 1, Gildone 2, Isernia 9, Monteroduni 2, Riccia 1, Rionero Sannitico 1, Ripalimosani 2, Sessano del Molise 1, Sesto Campano 4, Termoli 2). Sono 2 invece le persone guarite (Casacalenda, Larino). Al Cardarelli ci sono 5 pazienti: 4 nel reparto di malattie infettive (3 della provincia di Campobasso e uno della provincia di Isernia) e 1 in terapia intensiva (della provincia di Isernia). Sono 212 i casi attualmente positivi in Molise (116 nella provincia di Campobasso, 96 nella provincia di Isernia). Sale a 503 il numero delle vittime mentre sono 2.369 i soggetti attualmente in isolamento.

Questi i positivi registrati nella giornata odierna:

Busso 1

Campobasso 3

Campomarino 1

Caparacotta 1

Gildone 2

Isernia 9

Monteroduni 2

Riccia 1

Rionero Sannitico 1

Ripalimosani 2

Sessano del Molise 1

Sesto Campano 4

Termoli 2