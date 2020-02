Coronavirus: due casi sospetti al Cardarelli. Uno è un cittadino cinese

La notizia va presa per quello che è: senza fomentare ulteriori allarmismi e ingenerare panico fra la gente. Al Cardarelli sono sotto stretta osservazione due persone: una di nazionalità cinese e una molisana (non si conosce il sesso), entrambe verranno a breve sottoposte al tampone del test Coronavirus (Covid19). Si tratta, come è giusto specificare, solo di casi sospetti. Il responso del test dovrebbe già arrivare nelle prime ore di domani 25 febbraio. Ricordiamo che non sono i primi “sospetti” trattati nel nosocomio regionale, in precedenza gli altri test sono stati tutti negativi.