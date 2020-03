Coronavirus, disposta dal Comune la sanificazione delle vie comunali

Lunedì 23 Marzo 2020, a partire dalla ore 21.00, tutto il territorio comunale di Castel San Vincenzo (compresa la Frazione Cartiera), sarà interessato dalla sanificazione delle strade. Ciò a causa della evoluzione della situazione epidemiologica relativa al Covid 19.

L’amministrazione comunale di Castel San Vincenzo, dunque, predispone un ulteriore intervento nel rispetto delle misure contenute nei DPCM emanati per far fronte all’emergenza e per prevenire la diffusione dell’epidemia.