Coronavirus: dimesso l’ultimo paziente, Cardarelli Covid free. 23 nuovi positivi (9 solo a Campobasso)

Altri 8 casi a Guglionesi. Salgono a 97 gli attualmente positivi in regione

Coronavirus, il bollettino dell’Asrem della giornata odierna registra nuovi 23 casi di positività. 9 a Campobasso, 8 a Guglionesi, 4 a Bojano e 2 a San Giovanni in Galdo (398 i tamponi effettuati). L’ospedale Cardarelli invece torna Covid free. Dal nosocomio del capoluogo è infatti stato dimesso l’ultimo paziente (si trovava nel reparto di malattie infettive). Al momento in regione sono 97 i casi attualmente positivi (79 della provincia di Campobasso e 18 della provincia di Isernia). 1.942 i soggetti in isolamento. Fermo a 492 il numero delle persone decedute. 3 invece le persone guarite (Campobasso, Gildone e Guardialfiera).

Questi i positivi registrati nella giornata odierna:

Campobasso 9

Guglionesi 8

Bojano 4

San Giovanni in Galdo 2