Coronavirus, deceduto 82enne al Cardarelli

REDAZIONE

In Molise c’è il primo morto per Coronavirus. Si tratta di un 82enne di Termoli deceduto in mattinata. Era il paziente più anziano tra i ricoverati nel centro hub dell’ospedale Cardarelli. Faceva parte del “cluster” di Termoli che era rientrato dalla ormai famosa gita in Trentino. Il quadro clinico dell’uomo è peggiorato e purtroppo non c’è stato nulla da fare. Attualmente nel reparto di Rianimazione del Cardarelli di Campobasso ci sono cinque persone, tre molisani e due pazienti provenienti da Bergamo. Nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, invece, c’è un miglioramento. Due delle tre persone ricoverate sono state dimesse. Il numero dei positivi al tampone in isolamento domiciliare passa a 12. Aumentati i posti letto in Rianimazione che da 19 sono passati a 30. A questi se ne aggiungeranno altri 20, se necessario, messi a disposizione da Neuromed e Cattolica