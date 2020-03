Coronavirus, dalle strutture private ulteriori posti letto per combattere l’emergenza

Coinvolte tre case di cura “No Covid” ovvero Villa Maria, Villa Ester e Igea medica con 76, oltre a 4 dal Neuromed e 13 dal Gemelli S.p.A.: lunedì 30 la firma dei contratti con l’Asrem

CAMPOBASSO. Nel Molise non esisterà più la distinzione tra sanità pubblica e privata per combattere l’emergenza Coronavirus (la cosiddetta “fase 4”). E’ la sostanza del decreto firmato dal commissario Giustini che prevede che saranno liberate risorse per il settore pubblico coinvolgendo a vari livelli i privati accreditati. In particolare, saranno coinvolte tre strutture “No Covid”, ovvero Villa Maria a Campobasso, Villa Ester a Bojano e Igea Medica ad Isernia per un totale di 76 posti letto. Inoltre, saranno a disposizione 4 posti di Terapia Intensiva al Neuromed e 13 posti al Gemelli Molise S.p.A., di cui 10 in Malattie Infettive e 3 di Terapia Intensiva ricavati dalle sale operatorie. Lunedì prossimo, 30 marzo, ci sarà la firma dei contratti con l’Asrem che fornirà farmaci e dotazioni di sicurezza.